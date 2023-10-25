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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил Чехии вернуть Судеты Германии. Так он отреагировал на слова главы МИД Яна Липавского о "возвращении Крыма Украине".

"Помощь ЕС должна быть направлена на то, чтобы Украина вернула Крым в качестве главного результата. Так думает так называемый министр иностранных дел Чехии, и это мнение он высказал на демоническом бандеровском шабаше, который проходит в его стране", – написал он в соцсети Х.

В случае если Чехия хочет правосудия по нацистскому образцу, то Праге следует вернуть Судеты немцам и восстановить Судетскую область, подчеркнул Медведев.

Ранее Липавский выразил мнение, что политику Евросоюза следует направить на восстановление территориальной целостности Украины в ее границах 1991 года.

До этого глава запорожского общественного движения "Мы – вместе с Россией" Владимир Рогов предложил Киеву вернуться к границам 1991 года посредством вхождения в состав РФ в качестве нового округа. Он указал, что Владимир Зеленский, ставя условия по прекращению боевых действий, не смог "обновить репертуар" для выступления в ООН.

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