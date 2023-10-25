РФ получила от США предложения по контролю над вооружениями – МИД РФ

Фото: 123RF/mermolenko

Москва получила от Вашингтона в неофициальной форме предложения по стратегической стабильности и контролю над вооружениями. РФ изучает их, сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы МИД РФ Сергея Рябкова.

"В форме non-paper, то есть на бумаге, но в форме неофициальной памятной записки", – уточнил он.

По словам дипломата, это является известной позицией. Москва ответит Вашингтону, однако пока неизвестно, в какой форме, подчеркнул Рябков.

"Они предлагают на тематическую основу поставить ведение диалога по стратегической стабильности и контролю над вооружениями, причем делать это в отрыве от всего происходящего. Мы к этому не готовы", – добавил он.

Ранее директор департамента МИД РФ по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Ермаков заявил, что Россия проведет ядерное испытание лишь в том случае, если такой шаг совершат США. Дипломат сообщил об этом на фоне возможного решения Госдумы отозвать ратификацию договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Законопроект об отзыве ратификации ДВЗЯИ был внесен в Госдуму 13 октября. Утром 17 октября председатель ГД Вячеслав Володин объявил, что Россия 23 года ждала, что США ратифицируют данный договор, но Вашингтон не сделал этого.

Проект отменяет статью 1 закона "О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний". В ней предлагается ратифицировать ДВЗЯИ, подписанный от имени России в Нью-Йорке 24 сентября 1996 года.

18 октября закон был принят Госдумой в третьем, заключительном чтении.

РФ призывает не спекулировать на теме применения ядерного оружия – Гаврилов