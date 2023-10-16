В МИД заявили, что Россия не будет первой проводить ядерное испытание

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Россия проведет ядерное испытание лишь в том случае, если такой шаг совершат США, рассказал директор департамента МИД РФ по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Ермаков в интервью ТАСС.

Дипломат сообщил об этом на фоне возможного решения Госдумы отозвать ратификацию договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

"Россия в случае [отзыва ратификации] остается государством, подписавшим договор, со всеми вытекающими из этого правами и обязанностями. Наша страна также продолжит соблюдать мораторий на ядерные испытания, введенный указом президента Российской Федерации еще в 1992 году", – отметил Ермаков.

Россия ратифицировала договор еще в 2000 году, однако США до сих пор не сделали это. Дипломат напомнил, что Вашингтон поддерживает испытательный полигон в Неваде в состоянии повышенной готовности.

"Полагаем, что американцы не отказываются от идеи провести полноценное ядерное испытание в рамках модернизации своего ядерного арсенала", – уточнил Ермаков.

Кроме того, США рассматривают вариант возвращения ядерного оружия в Великобританию. В частности, МИД России известно о финансовом обеспечении модернизирования военной базы с соответствующей инфраструктурой, добавил дипломат.

"Это очевидным образом станет очередным ударом по международной безопасности и стабильности, а также потребует учета в процессе обеспечения Россией своих оборонных интересов", – сказал он.

Законопроект об отзыве ратификации ДВЗЯИ 13 октября был внесен в Госдуму. Предполагается, что 19 октября Государственная дума России может принять свое окончательное решение.

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