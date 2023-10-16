16 октября, 12:47Политика
В МИД заявили, что Россия не будет первой проводить ядерное испытание
Фото: 123RF/mikrokon
Россия проведет ядерное испытание лишь в том случае, если такой шаг совершат США, рассказал директор департамента МИД РФ по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Ермаков в интервью ТАСС.
Дипломат сообщил об этом на фоне возможного решения Госдумы отозвать ратификацию договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
"Россия в случае [отзыва ратификации] остается государством, подписавшим договор, со всеми вытекающими из этого правами и обязанностями. Наша страна также продолжит соблюдать мораторий на ядерные испытания, введенный указом президента Российской Федерации еще в 1992 году", – отметил Ермаков.
Россия ратифицировала договор еще в 2000 году, однако США до сих пор не сделали это. Дипломат напомнил, что Вашингтон поддерживает испытательный полигон в Неваде в состоянии повышенной готовности.
"Полагаем, что американцы не отказываются от идеи провести полноценное ядерное испытание в рамках модернизации своего ядерного арсенала", – уточнил Ермаков.
Кроме того, США рассматривают вариант возвращения ядерного оружия в Великобританию. В частности, МИД России известно о финансовом обеспечении модернизирования военной базы с соответствующей инфраструктурой, добавил дипломат.
"Это очевидным образом станет очередным ударом по международной безопасности и стабильности, а также потребует учета в процессе обеспечения Россией своих оборонных интересов", – сказал он.
Законопроект об отзыве ратификации ДВЗЯИ 13 октября был внесен в Госдуму. Предполагается, что 19 октября Государственная дума России может принять свое окончательное решение.
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