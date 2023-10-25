СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области Украины

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Несколько взрывов были слышны в Хмельницкой области на западе Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные издания.

Подробности произошедшего не приводятся. На момент публикации воздушная тревога звучит в пяти регионах Украины: в Хмельницкой, Тернопольской, Ровненской, Житомирской и Винницкой областях.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в северной части Черного моря обнаружили три безэкипажных катера Военно-морских сил Украины. Противодиверсионные ракетно-бомбовые комплексы нанесли по ним огневое поражение.

До этого ВС РФ в период с 14 по 20 октября нанесли четыре групповых удара беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и высокоточным оружием, в результате чего, в частности, был ликвидирован склад хранения безэкипажных катеров ВСУ.