В Киеве раскрыли план Байдена создать новый мировой порядок без России

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден сейчас разрабатывает план нового мироустройства, при котором Россию якобы вытолкнут на обочину мировой политики. Об этом рассказал экс-глава МИД Украины Владимир Огрызко.

По его словам, Киев в данный момент не может игнорировать позицию Москвы, так как у РФ есть право вето в Совбезе ОНН, кроме того, Россия может блокировать любое решение в ОБСЕ, где действует принцип консенсуса.

"Недаром наши западные партнеры сейчас разрабатывают и в ближайшее время будут реализовывать совершенно иную концепцию мироустройства, основанного на правилах порядка, но там, где нет Российской Федерации. Это собственно выталкивание России и других тоталитарных режимов на обочину мировой политики", – сказал он в эфире телеканала Espreso.

По мнению украинского политика, если одна страна нарушает устав ООН, то это никого не устраивает, однако Россия, считает он, начинает злоупотреблять псевдопорядком.

Именно по этой причине, заявил Огрызко, в конце года состоится саммит демократий, идея провести который принадлежит Байдену.

"Поэтому уже через пару месяцев состоится саммит демократий, где соберутся страны, для которых демократические ценности являются первостепенными, которые понимают, что победит или демократия, или автократия", – сказал он.

По мнению Огрызко, в скором времени мир разделится на два лагеря. Один из которых будет демократическим, объединяющим цивилизованные страны, а второй – автократическим, состоящим из 10–15 государств. При этом украинский дипломат выразил надежду, что победу в этом новом мировом противостоянии одержит западный лагерь.

Ранее экс-глава МИД Украины заявил, что Киев обязан предоставить США территорию страны как плацдарм для борьбы с Россией.