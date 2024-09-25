Депутат Шолохов: писателям необходимо иметь высшее образование

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Первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов поддержал введение профессиональных стандартов для писателей, среди которых есть требование о наличии высшего образования. Об этом он рассказал Агентству "Москва", комментируя соответствующий проект Минтруда РФ.

"Времена, когда писателям не очень требовалось высшее образование, давно прошли, потому что система домашнего образования давно изжита во всем мире", – считает депутат.

Например, он пояснил, что в наших реалиях нельзя полагаться на опыт поэта Михаила Лермонтова, так как образование у наших поколений совершенно разное.

"То образование, безусловно, особенно по части владения языком, литературой, причем литературой на нескольких языках, оно на голову выше современного высшего любого", – отметил Шолохов.

Когда как позднее появление писателей без профессионального стандарта выражается в анекдоте: "Я не читатель – я писатель, я читать не умею – я пишу", подчеркнул Шолохов.

Помимо этого, депутат согласился с тем, что к писателям необходимы и другие профессиональные требования. Например, элементарные навыки мастерства, как и в другой профессии.

"Вот эти рассказы о том, что "я так вижу, я так напишу, и это будет гениально", – это то же самое, что человек будет любым механизмом начинать пользоваться, не зная элементарно ни его устройства, ни принципов управления им", – заключил Шолохов.

Минтруд РФ вынес на обсуждение проект профессионального стандарта для писателей, разработанного также Ассоциацией союзов писателей и издателей России, 17 сентября. Согласно проекту, для работы писателем в РФ потребуется высшее образование, владение разными жанрами и умение находить интересные темы. Также они должны использовать богатство родного языка, знать основные направления русской и зарубежной литературы.

Между тем в России провели исследование, по результатом которого выяснилось, что около 42% опрошенных хотели бы прочитать фанфики по "Алым парусам" Александра Грина, 41% – "Евгению Онегину" Александра Пушкина и "Вечерам на хуторе близ Диканьки" Николая Гоголя, 40% – "Мастеру и Маргарите" Михаила Булгакова.

Кроме того, от 39 до 30% респондентов рассказали, что прочитали бы продолжение "Дубровского" и "Капитанской дочки" Александра Пушкина, "Войны и мира" и "Анны Карениной" Льва Толстого, а также "Гранатового браслета" Александра Куприна и "Аленького цветочка" Сергея Аксакова.