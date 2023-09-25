Финляндия будет отказывать россиянам в убежище прямо на границе

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Финляндия готовится изменить процедуру предоставления убежища, отказывая соискателям прямо на границе, сообщила МВД страны Риитта Копонен. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что финско-российская граница является внешней границей Евросоюза. Практическая реализация процедуры разрабатывается.

Сейчас любое лицо, прибывающее на границу Финляндии, может запросить убежище, подав соответствующее заявление пограничникам.

На время рассмотрения своего ходатайства властями страны заявитель получает право проживания в миграционном центре для данной категории лиц, а позднее и право работы. Ходатайство о предоставлении убежища должно рассматриваться до полугода, однако часто эти сроки достигают восьми лет.

Ранее глава МИД Финляндии Элина Валтонен признала, что от введенных против Москвы санкций страдают и обычные граждане. По словам министра, российский народ должен понимать, что за события на Украине "нужно платить".

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