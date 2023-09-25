В Азербайджане заявили о полном восстановлении своего суверенитета 20 сентября

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Азербайджан 20 сентября полностью восстановил свой суверенитет во время военной операции в Нагорном Карабахе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на президента страны Ильхама Алиева.

В ходе совместного заявления для СМИ с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом он уточнил, что после второй карабахской войны Баку положил конец оккупации. По его словам, 23 апреля 2023 года Азербайджан восстановил территориальную целостность, установив пограничный пункт пропуска на азербайджано-армянской границе в направлении Лачина.

"В результате антитеррористических мероприятий, проведенных менее чем за 24 часа, армия Армении, незаконно находившаяся на территории Азербайджана, сдалась, приняла наши условия, и таким образом Азербайджан полностью обеспечил свой государственный суверенитет", – указал Алиев.

19 сентября Баку начал локальные "антитеррористические мероприятия" на территории Нагорного Карабаха.

На следующий день военная операция была завершена. Алиев заявлял, что за сутки в Карабахе азербайджанская сторона достигла всех поставленных целей. По его словам, военнослужащие страны смогли устранить огромное число военного контингента Армении в Карабахе.

20 сентября Баку и карабахские власти договорились о полном прекращении боевых действий. Днем позже в Евлахе прошла встреча представителей властей Азербайджана и армян Нагорного Карабаха. Они обсудили вопросы о реинтеграции, обеспечении прав и безопасности. Переговоры состоялись в закрытом формате.

После азербайджанской операции 4 850 армян были вынуждены покинуть территорию региона.

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