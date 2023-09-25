Почти 5 тысяч вынужденных переселенцев выехали из Нагорного Карабаха в Армению

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Из Нагорного Карабаха в Армению выехали 4 850 вынужденных переселенцев. Это данные по состоянию на 12:00 (11:00 мск), сообщается на сайте армянского правительства.

Гуманитарный коридор для выезда населения Нагорного Карабаха создан в населенном пункте Корнидзор близ Лачинского коридора, связывающего Армению с непризнанной республикой. Для оказания содействия создана специальная информационная площадка. Работает телефон горячей линии.

19 сентября Азербайджан провел локальные "антитеррористические мероприятия" на территории Нагорного Карабаха. 20 сентября Баку и карабахские власти договорились о полном прекращении боевых действий. Президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал, что за сутки военной операции в регионе Баку достиг всех поставленных целей.

В результате наступления Вооруженных сил Азербайджана погибли по меньшей мере 200 человек, свыше 400 получили ранения. Среди них мирные жители, в том числе дети. Кроме того, погибла группа российских миротворцев в результате обстрела их автомобиля из стрелкового оружия. Военные РФ возвращались с наблюдательного поста российского миротворческого контингента в районе населенного пункта Джанятаг. Азербайджанский лидер Ильхам Алиев принес извинения и выразил соболезнования в связи с гибелью российских миротворцев.

Армянский народ Нагорного Карабаха вынужден покинуть территорию непризнанной республики. Люди выезжают из Нагорного Карабаха в Армению в сопровождении российских миротворцев. Всего там проживают порядка 120 тысяч армян.

В Азербайджане возбудили уголовные дела по факту гибели российских миротворцев в Карабахе