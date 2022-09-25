Член ГСА Запорожской области заявил о планах Киева форсировать Днепр

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В Киеве разрабатывают несколько сценариев наступления на Запорожскую область, один из которых предусматривает форсирование Днепра. Об этом РИА Новости заявил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации (ГСА) Запорожской области Владимир Рогов.

"Планы разрабатываются при кураторстве Пентагона", – подчеркнул Рогов.

Он подчеркнул, что об этих планах известно, и в случае попытки ВСУ предпринять наступление, ее подавят.

Рогов также рассказал, что в настоящее время украинские военные интенсивно открывают огонь по левому берегу Днепра освобожденной части Запорожской области. Последний такой обстрел шел по береговой линии села Ивановка.

Референдумы о вхождении в состав России начались в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях утром 23 сентября. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Участки, на которых смогут проголосовать беженцы, открылись и в некоторых регионах России.

Отдать голос на избирательных участках в ЛНР, Запорожской и Херсонской областях можно будет 27 сентября с 08:00 до 16:00. Тогда же пройдет и подведение итогов. В ДНР голосование на участках пройдет 27 сентября с 08:00 до 20:00.

