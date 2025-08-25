La Repubblica: Италия готова отправить на Украину военных специалистов

Фото: AP Photo/Valentina Petrova

Итальянское правительство выразило готовность направить на Украину военных специалистов. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на издание La Repubblica.

По данным источников СМИ, итальянские специалисты будут заниматься разминированием территорий и водного пространства. Помимо этого, Рим допустил возможность обмена разведывательной информацией с Киевом, а также участие итальянских ВВС в патрулировании воздушного пространства Украины.

Ранее "коалиция желающих" заявляла в коммюнике по итогам виртуального совещания о готовности направить свои силы сдерживания на Украину по завершении боевых действий. В частности, относящиеся к организации страны указали, что могут помочь обезопасить небо и моря страны, а также восстановить ее армию.

Главы Генштабов США, ряда европейских стран НАТО и Украины разработали военные варианты поддержки переговоров. Участие во встречах, посвященных этому планированию, также принимали главы штабов Финляндии, Франции, Германии, Италии, Великобритании и верховный главнокомандующий объединенными ВС НАТО. Уточнялось, что планирование и взаимодействие продолжатся.

