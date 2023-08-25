Марочко сообщил о прибытии в Харьков техники ВСУ для форсирования рек

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Крупная колонна с инженерной техникой Вооруженных сил Украины прибыла в Харьков, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, большую часть техники составляет понтонный парк на базе автомобиля "КрАЗ" для форсирования водных преград.

Марочко пояснил, что характеристики понтонно-мостового парка позволяют навести переправу через водную преграду длиной более 50 метров. Ее грузоподъемность составляет порядка 60 тонн.

Ранее военный эксперт сообщал, что военно-политическое руководство Украины продолжает милитаризацию Харькова. По его словам, населенный пункт наполняют войсками и военной техникой. Из-за военных колонн гражданский трафик на дорогах сильно затруднен.

В учебных заведениях города размещают военных, делая из них пункты постоянной и временной дислокации. Кроме того, для нужд армии изымают "автомобили коммунальной собственности".

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