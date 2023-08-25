10:01Политика
Марочко сообщил о прибытии в Харьков техники ВСУ для форсирования рек
Фото: depositphotos/Bumble-Dee
Крупная колонна с инженерной техникой Вооруженных сил Украины прибыла в Харьков, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, большую часть техники составляет понтонный парк на базе автомобиля "КрАЗ" для форсирования водных преград.
Марочко пояснил, что характеристики понтонно-мостового парка позволяют навести переправу через водную преграду длиной более 50 метров. Ее грузоподъемность составляет порядка 60 тонн.
Ранее военный эксперт сообщал, что военно-политическое руководство Украины продолжает милитаризацию Харькова. По его словам, населенный пункт наполняют войсками и военной техникой. Из-за военных колонн гражданский трафик на дорогах сильно затруднен.
В учебных заведениях города размещают военных, делая из них пункты постоянной и временной дислокации. Кроме того, для нужд армии изымают "автомобили коммунальной собственности".
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