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Военно-политическое руководство Украины продолжает милитаризацию Харькова, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, населенный пункт наполняют войсками и военной техникой. Из-за военных колонн гражданский трафик на дорогах сильно затруднен.

В учебных заведениях города размещают военных, делая из них пункты постоянной и временной дислокации. Кроме того, для нужд армии изымают "автомобили коммунальной собственности".

Ранее экс-разведчик США Скотт Риттер выразил мнение, что армия России при необходимости сможет без особых усилий освободить Харьков. По его словам, ВСУ находятся на грани краха, а резервы, которые есть у России, могут позволить ее военным легко взять Харьков.

При этом, как отметил эксперт, Владимир Путин не стремится к захвату городов, а, напротив, проводит политику по освобождению территорий в соответствии с целями спецоперации. Риттер выразил уверенность, что западные страны начинают признавать новые территориальные реалии, которые возникнут по окончании СВО.

Экс-разведчик из США Скотт Риттер прилетел в Грозный