В МИД РФ прокомментировали ролик с пьяным сотрудником посольства США

Фото: телеграм-канал "МИД России"

В МИД России призвали Госдепартамент США доплачивать работникам американского посольства в РФ за "невыносимые условия работы". Так в ведомстве прокомментировали видеоролик с нетрезвым сотрудником дипмиссии.

"Борется с режимом как может", – говорится в подписи к видеозаписи, размещенной в телеграм-канале ведомства.

Ранее в Сети распространилось видео, на котором пьяный сотрудник посольства Соединенных Штатов рано утром возвращается в здание дипмиссии. Мужчина, которого сняли камеры видеонаблюдения, несколько раз падает, а затем долго пытается открыть дверь.

Прежде посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что русофобия в Соединенных Штатах перешла на бытовой уровень. По его словам, российские предприятия подвергаются вандализму, а проживающие в США русскоязычные граждане сталкиваются с притеснениями на работе, некоторых вынуждают увольняться.

Антонов подчеркнул, что такие действия не только противоречат международно-правовым документам, включая Устав ООН и Всеобщую декларацию прав человека, но и нарушают принципы американского законодательства о недопустимости дискриминации по признаку национальной принадлежности.