Депутат Горелкин: удалять в запрещенных в РФ соцсетях старую рекламу не нужно

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Необходимости удалять рекламу, ранее уже размещенную в запрещенных на территории России соцсетях, нет, заявил первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин в своем телеграм-канале.

Соответствующий вопрос был поднят депутатом на заседании комиссии РОЦИТ (Региональный общественный центр интернет-технологий) в связи с вступающим в силу законом о VPN-сервисах. Как отметил Горелкин, многие блогеры не понимали, будут ли они нести ответственность за это.

"Ключевой момент – совершались ли блогером какие-то действия, направленные на повторное распространение этой рекламы после вступления закона в силу", – пояснил парламентарий.

В пример он привел ссылки на старый рекламный пост, размещение его в закрепленных публикациях или другие попытки привлечь к нему внимание.

Также чиновник разъяснил, что делать в случае "всплывания" соответствующего поста в рекомендациях алгоритмами соцсети. По его мнению, это может произойти только в случае активности со стороны самого пользователя, поэтому в такой ситуации необходимо будет выяснить, кто несет ответственность за данные действия.

"Получается, что удалять всю старую рекламу не нужно", – заверил Горелкин.

Он подчеркнул, что попытка ее актуализации и продвижения, в том числе с использованием различных инструментов платформы, может привести к результатам.

Ранее Совет Федерации одобрил закон о штрафах за поиск экстремистских материалов и рекламу VPN-сервисов. Соответствующие изменения будут внесены в КоАП России.

Таким образом, за умышленный поиск экстремистских материалов в интернете гражданам грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей. В свою очередь, за распространение рекламы о VPN для физлиц предусмотрено административное наказание в размере от 50 до 80 тысяч рублей, для должностных лиц – от 80 до 150 тысяч, для юрлиц – от 200 до 500 тысяч.

Однако в Минцифры пояснили, что правоохранителям нужно будет доказать умышленность поиска экстремистских материалов в интернете, а также подтвердить информированность пользователя о том, что материалы носят экстремистский характер и включены в реестр.