Президент Буркина-Фасо прибыл в Санкт-Петербург для участия в саммите "Россия – Африка"

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Президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре прибыл в Санкт-Петербург для дальнейшего участия в саммите "Россия – Африка". Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что Траоре стал первым африканским президентом, который прибыл в Россию для участи в форуме. Его также сопровождает высокопоставленная делегация.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявлял, что Владимир Путин проведет отдельные встречи с каждым африканским лидером в рамках саммита "Россия с Африка".

По его словам, в страну должны прибыть 17 глав государств Африканского континента, а лично с Путиным проведут переговоры президенты Уганды, Эритреи, Центрально-Африканской Республики, Египта, Ливии, Камеруна, руководители Мозамбика и другие. Свое участие в саммите подтвердили делегации 49 стран из 54, добавил Ушаков.

До этого посол по особым поручениям МИД РФ Олег Озеров отмечал, что на предстоящем саммите, который состоится 27–28 июля, Россия предложит африканским партнерам варианты решения проблем с продовольствием на фоне прекращения действия зерновой сделки.



В МИД рассказали о взаимодействии России и Африки после прекращения зерновой сделки