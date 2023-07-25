Бойцы ЧВК "Вагнер" приступили к обучению внутренних войск Белоруссии

Фото: depositphotos/ligora

ЧВК "Вагнер" приступила к обучению бойцов внутренних войск Белоруссии. Об этом заявил замкомандующего внутренними войсками МВД страны Сергей Гребенников, отрывок из общения с которым приводит "Sputnik Беларусь".

Отмечается, что накануне глава МВД республики Иван Кубраков и командование внутренних войск встретились с представителями группы "Вагнера". В ходе встречи обсуждались вопросы совместной подготовки белорусских бойцов.

"Мы на этой встрече обсудили все вопросы, касающиеся совместной подготовки. Мы уже приступили к этой совместной подготовке, уже проводятся мероприятия как тактической, так и тактико-специальной огневой подготовки", – сказал Гребенников.

По его словам, подготовка идет по разным направлениям, в частности, бойцов учат пользоваться беспилотниками, средствами радиоэлектронной борьбы и снайперскими винтовками.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его "начали напрягать вагнеровцы". Он пояснил, что дело в плохих настроениях среди бойцов ЧВК: те постоянно просят его разрешить им пойти на Запад, в частности в Польшу.



В Минобороны РФ завершили прием вооружений от ЧВК "Вагнер"