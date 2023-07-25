12:37Политика
Бойцы ЧВК "Вагнер" приступили к обучению внутренних войск Белоруссии
Фото: depositphotos/ligora
ЧВК "Вагнер" приступила к обучению бойцов внутренних войск Белоруссии. Об этом заявил замкомандующего внутренними войсками МВД страны Сергей Гребенников, отрывок из общения с которым приводит "Sputnik Беларусь".
Отмечается, что накануне глава МВД республики Иван Кубраков и командование внутренних войск встретились с представителями группы "Вагнера". В ходе встречи обсуждались вопросы совместной подготовки белорусских бойцов.
"Мы на этой встрече обсудили все вопросы, касающиеся совместной подготовки. Мы уже приступили к этой совместной подготовке, уже проводятся мероприятия как тактической, так и тактико-специальной огневой подготовки", – сказал Гребенников.
По его словам, подготовка идет по разным направлениям, в частности, бойцов учат пользоваться беспилотниками, средствами радиоэлектронной борьбы и снайперскими винтовками.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его "начали напрягать вагнеровцы". Он пояснил, что дело в плохих настроениях среди бойцов ЧВК: те постоянно просят его разрешить им пойти на Запад, в частности в Польшу.
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