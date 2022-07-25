РФ с начала года не получила инвестиций КНР в рамках проекта "Один пояс, один путь"

Фото: depositphotos/jackmalipan
Россия за первую половину текущего года не получила от Китая никаких инвестиций в рамках реализации проекта "Один пояс, один путь". Это следует из доклада Центра зеленых финансов и развития при Университете Фудань в Шанхае.
Согласно данным аналитического центра, в первом полугодии КНР не инвестировала не только в Россию, но и в другие страны, в том числе Египет. В целом финансирование проектов в рамках инициативы "Один пояс, один путь" снизилось по сравнению с прошлым годом: с 29,6 до 28,4 миллиарда долларов.
С начала 2022 года Пекин вложился в 42 страны: 15 из них получили инвестиции, а в 35 странах Китай участвует в строительстве инфраструктурных объектов. Крупнейшим получателем инвестиций стала Саудовская Аравия – ей Китай выделил 5,5 миллиарда долларов. А по объему строительства с участием КНР лидируют Филлипины – в проекты вложено 3,3 миллиарда долларов.
Также из доклада следует, что за шесть месяцев этого года Пекин не вложился ни в один угольный проект. Большая часть вложений пришлась на нефтяные и газовые проекты: 80% инвестиций и 66% от средств на финансирование строительства инфраструктуры. Значительно увеличился объем инвестиций в технологическом секторе – на 300%.
Ранее китайские власти не исключили возможности перехода на рубли или юани в ходе торговли энергоносителями с РФ. Во внешнеполитическом ведомстве КНР считают, что это позволит избежать валютных рисков и снизить издержки, связанные с обменом валюты.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: