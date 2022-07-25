РФ с начала года не получила инвестиций КНР в рамках проекта "Один пояс, один путь"

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Россия за первую половину текущего года не получила от Китая никаких инвестиций в рамках реализации проекта "Один пояс, один путь". Это следует из доклада Центра зеленых финансов и развития при Университете Фудань в Шанхае.

Согласно данным аналитического центра, в первом полугодии КНР не инвестировала не только в Россию, но и в другие страны, в том числе Египет. В целом финансирование проектов в рамках инициативы "Один пояс, один путь" снизилось по сравнению с прошлым годом: с 29,6 до 28,4 миллиарда долларов.

С начала 2022 года Пекин вложился в 42 страны: 15 из них получили инвестиции, а в 35 странах Китай участвует в строительстве инфраструктурных объектов. Крупнейшим получателем инвестиций стала Саудовская Аравия – ей Китай выделил 5,5 миллиарда долларов. А по объему строительства с участием КНР лидируют Филлипины – в проекты вложено 3,3 миллиарда долларов.

Также из доклада следует, что за шесть месяцев этого года Пекин не вложился ни в один угольный проект. Большая часть вложений пришлась на нефтяные и газовые проекты: 80% инвестиций и 66% от средств на финансирование строительства инфраструктуры. Значительно увеличился объем инвестиций в технологическом секторе – на 300%.

Ранее китайские власти не исключили возможности перехода на рубли или юани в ходе торговли энергоносителями с РФ. Во внешнеполитическом ведомстве КНР считают, что это позволит избежать валютных рисков и снизить издержки, связанные с обменом валюты.

