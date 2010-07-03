В США выразили беспокойство из-за интереса России к Афганистану

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Вашингтон обеспокоен возобновлением интереса России к Афганистану. Об этом сказано в докладе Исследовательской службы Конгресса США.

По мнению авторов доклада, отмечает RT, на фоне ухудшения российско-американских отношений Москва играет все более активную политическую роль в Афганистане. Более того, в США не исключили, что Россия якобы может предоставлять материальную помощь движению "Талибан" (запрещено в России).

В Москве неоднократно опровергали эти беспочвенные обвинения. По словам главы российского МИД Сергея Лаврова, даже гипотетически нельзя представить, чтобы Россия использовала талибов в борьбе с запрещенной в РФ террористической группировкой "Исламское государство".

Как уточнила эксперт Центра современного изучения Афганистана Наталия Ханова, Москва взаимодействует с талибами исключительно в рамках консультаций по Афганистану. В этих обсуждениях принимают участие как представители афганских политических кругов, так и "Талибана", пояснила она.

"Безусловно, слухи о сотрудничестве России и "Талибана" представляют для США хороший, удобный идеологический повод, дабы выдвинуть подобные обвинения в адрес России", – заявила эксперт. Она также напомнила, что и американская сторона "регулярно участвует в переговорах с талибами", причем "в данных мероприятиях афганское правительство по-прежнему не участвует".

По мнению специалистов, необоснованными нападками на Москву американцы пытаются прикрыть тот факт, что их присутствие в Афганистане так и не помогло стабилизировать ситуацию.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил Афганистану, Ирану, Китаю, Пакистану и Турции разработать единый перечень террористических организаций. С таким предложением председатель нижней палаты парламента выступил на встрече с главой Великого национального собрания Турции Мустафой Шентопом 1 июля. По мнению парламентария, это поможет исключить лазейки в законодательстве и привлечь преступников к ответственности.