Володин предложил создать единый реестр террористических организаций

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил Афганистану, Ирану, Китаю, Пакистану и Турции разработать единый перечень террористических организаций. С предложением председатель нижней палаты парламента выступил на встрече с главой Великого национального собрания Турции Мустафой Шентопом.

Володин отметил, что это поможет исключить лазейки в законодательстве и привлечь преступников к ответственности, передают "Дни.ру".

"Необходимо давать одинаковую трактовку, определение террористическим организациям, которые из-за несовершенства законодательства стран мира находят себе лазейку и уходят от ответственности", – сказал он.

В декабре 2018 года Володин уже выступал с аналогичным предложением. Он выразил мнение, что нужно иметь общее понимание того, что такое терроризм, для чего и нужен список. Володин отмечал, что нельзя допускать двойного толкования их действий.

По его словам, нужно совместными усилиями лишить терроризм финансирования, которое зачастую идет от наркоторговли и транснациональной преступности. Отсутствие единства в этом вопросе лишь помогает тем, кто добивается радикализации общественных настроений.

