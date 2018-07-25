Руководитель еще одного предприятия "Роскосмоса" покинет свой пост

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Исполняющий обязанности гендиректора НПО "Техномаш" Дмитрий Панов покинет свой пост 3 августа. Вместо него должность займет Владимир Власюк, передает ТАСС.

"Дмитрий Панов работал в ФГУП НПО "Техномаш" с 2012 года, вместо него исполняющим обязанности гендиректора организации назначат Владимира Власюка", – сообщили на сайте "Роскосмоса".

В госкорпорации уточнили, что Панову предложат продолжить работу на одном из предприятий ракетно-космической отрасли.

Ранее сообщалось, что 2 августа свой пост покинет гендиректор НПО имени Лавочкина Сергей Лемешевский, который подозревается в мошенничестве и краже крупной суммы денег. В отношении него возбуждено уголовное дело, однако обвиняемый пока что на свободе.

Президент России 24 мая назначил Дмитрия Рогозина гендиректором госкорпорации "Роскосмос". Чуть позже стало известно об отставке гендиректора Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры Рано Джураевой.

Затем Николай Севастьянов занял пост исполняющего обязанности первого заместителя гендиректора госкорпорации, а прежний первый заместитель Александр Иванов остался работать в "Роскосмосе" в качестве председателя государственных пусковых комиссий.

Помимо этого, 3 июля появилась новость, что гендиректор Ракетно-космической корпорации "Энергия" имени Королева Владимир Солнцев также покинет свой пост с 3 августа.