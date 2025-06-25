Депутат Нилов обжалует в суде его исключение из ЛДПР

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил в своем телеграм-канале о намерении обжаловать в суде его исключение из ЛДПР и состава думской фракции либерал-демократов.

Нилов уточнил, что не признает законность этого решения, а также намерен добиться восстановления.

"Жириновский (Владимир, бывший лидер ЛДПР. – Прим. ред.) учил: никогда не сдавайся. Не сдамся", – отметил депутат.

По его словам, он никуда не уходит, а остается с партией и избирателями. Он планирует сосредоточиться на работе в комитете ГД и продолжить активную законотворческую деятельность.

"В мае 2026-го по Уставу – смена председателя партии. А если при новом руководстве и вектор сменится, не исключаю своего возвращения. Пока продолжу работать как независимый депутат", – добавил Нилов.

Он также поблагодарил всех, кто его поддерживал, "кому пришлось побороть внутренний страх, кого заставляли писать, выступать, оскорблять".

Нилов был исключен из ЛДПР и думской фракции либерал-демократов 25 июня. Оба решения были приняты абсолютным большинством голосов.

Как рассказал глава партии Леонид Слуцкий, причиной стало нарушение партийной дисциплины, распространение клеветы и действия, порочащие репутацию фракции. С его слов, предложение об исключении поступали от депутатов, членов ЛДПР и региональных отделений партии.