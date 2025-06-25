Депутат Нилов исключен из ЛДПР за нарушение партийной дисциплины

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Президиум Высшего совета ЛДПР исключил из партии главу комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослава Нилова за нарушение партийной дисциплины. Решение было принято абсолютным большинством голосов, заявил лидер либерал-демократов Леонид Слуцкий.

Слуцкий утверждает, что в его адрес поступили обращения от депутатов, членов ЛДПР, региональных отделений партии с предложением исключить Нилова.

"Члены нашей партии открыто и внятно выразили свою позицию. Все солидарны: человек, нарушающий партийную дисциплину, распространяющий о партии и ее руководстве, об однопартийцах клевету, совершающий действия, порочащие репутацию ЛДПР, не может оставаться в наших рядах", – цитирует его ТАСС.

Он также добавил, что такие принципы оставил бывший глава партии Владимир Жириновский.

Нилов был членом ЛДПР с 1997 года.

Ранее бывшего думского депутата Олега Шеина (признан в РФ иноагентом) исключили из партии "Справедливая Россия – За правду" после попадания в соответствующий реестр.

Как пояснили в пресс-службе фракции, с 2022 года риторика Шеина не совпадала с деятельностью партии. Демонстрируемая им позиция осуждения и неприятия внешней политики России не поддерживалась руководством СРЗП и активом регионального отделения партии.