"Справедливая Россия" исключила из партии экс-депутата Шеина после признания иноагентом

Фото: Агентство ''Москва''/пресс-служба нижней палаты парламента (Олег Шеин признан иноагентом в РФ)

Бывший депутат Госдумы Олег Шеин, признанный в РФ иноагентом, был исключен из партии "Справедливая Россия – За правду" после попадания в соответствующий реестр. Об этом сообщили в пресс-службе фракции.

"С 2022 года публичная риторика О. В. Шеина шла вразрез с деятельностью партии. Демонстрация им постоянной позиции осуждения и неприятия внешней политики нашего государства не поддерживалась руководством партии и активом регионального отделения партии", – говорится в сообщении СРЗП.

Решение об исключении Шеина из партии было принято президиумом Центрального совета фракции.

Накануне Минюст РФ включил Олега Шеина в реестр иностранных агентов. В ведомстве указали, что политик участвовал экспертом на информационных площадках, которые предоставляли другие иноагенты, а также публично распространял сообщения и материалы иноагента. Кроме того, он публиковал фейки о власти РФ и ее политике.

Помимо Шеина, иноагентом также признали активиста Вадима Ваганова, который создавал и распространял в публичном пространстве материалы и сообщения иноагентов, недостоверную информацию об избирательной системе РФ и занимал должность в проекте-иноагенте.