В Москве упростили установку шлагбаумов во дворах

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Депутаты Мосгордумы приняли закон, который упрощает установку шлагбаумов во дворах для жителей многоквартирных домов. Соответствующее решение было принято во время заседания столичного парламента.

Как указано в пояснительной записке, в настоящее время москвичи самостоятельно и за свой счет устанавливают шлагбаумы, оформляют и согласовывают необходимые документы, что занимает много времени. Однако реализация часто бывает затруднена из-за того, что придомовая территория относится к нескольким домам, а прилегающие к ним дороги и проезды имеют разный статус.

При этом с 1 мая 2025 года ГКУ "АМПП" по заявкам жителей разрабатывает документацию и согласовывает ее с органами власти, а также устанавливает шлагбаумы.

Принятый закон конкретизирует полномочия органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований и указывает, что согласование не требуется в случае установки шлагбаума уполномоченным госучреждением. Таким образом, жители могут выбрать, как установить шлагбаум: с помощью ГКУ "АМПП" или в прежнем порядке при участии органов местного самоуправления.

Между тем установить ограждающее устройство могут и жители коттеджных поселков, рассказал ранее депутат Госдумы Никита Чаплин. Он объяснил, что данным правом обладают собственники участков, через которые проходит дорога. Однако перед установкой нужно получить разрешение от местных властей.