25 июня, 12:14Политика
Пранкеры Вован и Лексус награждены высшей медалью Минюста РФ
Фото: ТАСС/Бизнес Online/Андрей Титов
Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) удостоены высшей ведомственной награды Минюста России – медали Анатолия Кони. Об этом они рассказали в своем телеграм-канале.
Награду пранкерам вручил министр юстиции РФ Константин Чуйченко. Как пояснили Кузнецов и Столяров, ведомство высоко оценило их вклад в разоблачение иностранных агентов.
"Признательны министерству за оцененную работу, для нас как юристов такая награда – еще большая честь", – подчеркнули пранкеры.
Ранее Вован и Лексус раскрыли подробности одного из своих последних розыгрышей. Он касался президента Украины Владимира Зеленского. По их словам, последний вел себя неадекватно и издавал странные звуки. Кроме того, в ходе разговора Зеленский угрожал навести порчу.
Пранкеры также подчеркнули, что обычно они звонят людям, влияющим на политическую повестку, и сделали для украинского лидера исключение, так как он просто "торгует лицом".
"Интервью": пранкеры Вован и Лексус – о своих розыгрышах