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25 июня, 12:14

Политика

Пранкеры Вован и Лексус награждены высшей медалью Минюста РФ

Фото: ТАСС/Бизнес Online/Андрей Титов

Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) удостоены высшей ведомственной награды Минюста России – медали Анатолия Кони. Об этом они рассказали в своем телеграм-канале.

Награду пранкерам вручил министр юстиции РФ Константин Чуйченко. Как пояснили Кузнецов и Столяров, ведомство высоко оценило их вклад в разоблачение иностранных агентов.

"Признательны министерству за оцененную работу, для нас как юристов такая награда – еще большая честь", – подчеркнули пранкеры.

Ранее Вован и Лексус раскрыли подробности одного из своих последних розыгрышей. Он касался президента Украины Владимира Зеленского. По их словам, последний вел себя неадекватно и издавал странные звуки. Кроме того, в ходе разговора Зеленский угрожал навести порчу.

Пранкеры также подчеркнули, что обычно они звонят людям, влияющим на политическую повестку, и сделали для украинского лидера исключение, так как он просто "торгует лицом".

"Интервью": пранкеры Вован и Лексус – о своих розыгрышах

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