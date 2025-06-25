Мосгордума уйдет на летние каникулы с 14 июля по 7 сентября

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В этом году летний перерыв в работе Московской городской думы продлится в период с 14 июля по 7 сентября, заявил зампредседателя МГД Степан Орлов. Его слова приводит Агентство "Москва".

По его словам, решение о каникулах было принято в окончательном чтении с помощью голосования во время заседания. Всего в рамках данного собрания весенней сессии рассматривалось 14 вопросов.

В ходе одного из последних заседаний депутаты Мосгордумы приняли закон о штрафе в размере 5 тысяч рублей для водителей такси, которые не прошли аттестацию. Парламентарии объяснили введение меры необходимостью улучшить качество услуг по перевозке пассажиров в машинах такси и повышение безопасности дорожного движения.

Инициатива основывалась на обязательной аттестации таксистов, которая была утверждена с 1 марта 2025 года. Она включает в себя знание местных достопримечательностей, правил перевозки багажа и первой помощи при ДТП.