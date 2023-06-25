Соавтор Конституции России Виктор Шейнис умер на 93-м году жизни

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Соавтор Конституции России и один из основателей партии "Яблоко" Виктор Шейнис ушел из жизни в 92 года. Об этом сообщается на сайте фракции.

"25 июня на 93 году жизни скончался Виктор Леонидович Шейнис, член Федерального политического комитета партии "Яблоко", депутат Государственной думы первых двух созывов, один из авторов российской Конституции", – поделились во фракции.

О времени и месте похорон проинформируют позже.

Шейнис родился 16 февраля 1931 года в Киеве. В период с 1990 по 1993 год работал народным депутатом РСФСР. С 1992 по 1993 год был заместителем ответственного секретаря Конституционной комиссии Съезда народных депутатов РФ.

Позже он работал зампредседателя Комиссии законодательных предположений при президенте России. Уже 1994–1995-х годах являлся депутатом ГД первого созыва, членом Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе.