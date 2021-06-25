Саммит ЕС продлил экономические санкции против России

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Лидеры стран Евросоюза вновь продлили экономические санкции в отношении России, введенные в 2014 году, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.

"Мы продлили наши экономические санкции против России: Москва должна выполнить свою часть Минских соглашений", – написал он в Twitter.

При этом Мишель отметил, что ЕС продолжит прорабатывать различные форматы и условия для ведения диалога с Москвой.

Ранее лидеры 27 стран Евросоюза предложили Еврокомиссии и главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю подготовить дополнительные санкции против России.

Европа, США и Канада ввели экономические ограничительные меры против России летом 2014 года на фоне конфликта на Украине и позже расширила их. Лидеры стран – членов ЕС в марте 2015 года привязали их действие к полному выполнению Минских соглашений.

Санкции неоднократно продлевались. Москва, подчеркивая, что не является стороной внутриукраинского конфликта или субъектом Минских соглашений, приняла ответные меры на европейские санкции, взяла курс на импортозамещение.