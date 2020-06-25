В Кремле опровергли сообщения об отъезде Лукашенко сразу после парада Победы

Фото: пресс-служба президента РФ/ТАСС/Алексей Никольский
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения об отъезде белорусского лидера Александр Лукашенко в Минск сразу после окончания парада Победы. Об этом пишут "Ведомости".
Ранее в СМИ появились данные, что Лукашенко покинул Москву сразу же после военного парада и возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата.
Так, Песков опроверг информацию об отъезде Лукашенко. По его словам, белорусский лидер принял участие в торжественном приеме в честь гостей парада Победы в Кремле.
Информацию об этом подтвердили также в белорусском посольстве в Москве. В дипведомстве заявили, что Лукашенко принял участие во всех торжественных мероприятиях.
"На приеме президент Белоруссии был и уехал, когда все завершилось, как и остальные президенты", – сообщил представитель посольства в интервью РИА Новости.
Ранее стало известно, что Владимир Путин пригласил Александра Лукашенко на открытие мемориала Советскому солдату под Ржевом. Сообщалось, что президент Белоруссии даст свой ответ в ближайшее время.
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