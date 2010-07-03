В Госдуме предложили менять концепцию развития городов

В современном мире города должны конкурировать за человека. Такое мнение высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин на заседании совета по развитию городских территорий и общественных пространств. Центральная тема заседания – создание комфортной и безопасной среды, сообщают "Дни.ру".
По словам председателя нижней палаты, требования к окружающей среде изменились. Раньше населенный пункт делили на часть для отдыха и спальные районы, сейчас же людям нужны комфортные условия жизни независимо от места проживания. Спикер Госдумы объяснил, что в каждом районе должны появляться детские сады, школы, поликлиники, места для занятий спортом, прогулочные пространства со скверами и парковыми зонами.
Предлагаемая к обсуждению концепция подразумевает конкуренцию городов, их борьбу за гражданина путем создания качественных общественных пространств, утверждает он. Депутат напомнил, что такую цель поставил президент России Владимир Путин в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".
Он подчеркнул важность вопроса: в городах создается большая часть ВВП, поэтому от них зависит и развитие страны. Новые стандарты Володин предложил обсудить в осеннюю сессию на более широкой площадке. К участию приглашается экспертное сообщество и представители регионов.
В начале июня Сергей Собянин также заявил, что города должны трансформироваться в соответствии со временем, чтобы избежать деградации, не потерять людей и инвестиций в будущее. Мэр подчеркнул, что любые изменения неизменно будут критиковать. Тишина, покой и трансформация городов – это разные вещи, пояснил он.
Тогда же стало известно, что по итогам 2018 года столица признана лидером Национального рейтинга инвестиционного климата. В первом квартале этого года инвестиции в основной капитал города в сравнении с прошлым годом выросли на 25 процентов.
На втором месте в рейтинге АСИ оказался Татарстан, третье заняла Тюменская область. На четвертом месте – Калужская область, замкнул пятерку Санкт-Петербург.
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