Минфин США разрешил американцам платить налоги в РФ до 30 сентября

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Минфин США разрешил американским физическим и юридическим лицам совершать операции по уплате налогов, сборов и импортных пошлин в России до 30 сентября 2022 года.

Ведомство выпустило соответствующую генеральную лицензию. Она опубликована на официальном сайте министерства финансов Соединенных Штатов.

В документе отмечается, что США вводят исключение из введенных ранее санкций в отношении Центробанка, министерства финансов РФ и Фонда национального благосостояния. В то же время новые правила не допускают возможности дебетованиях счетов данных российских структур.

Накануне в Минфине США заявили, что не будут продлевать срок действия генеральной лицензии, позволяющей России производить выплаты для обслуживания своего внешнего долга. Срок действия лицензии истек 25 мая в 07:01 по московскому времени.

В российском министерстве финансов, в свою очередь, сообщили, что на фоне ужесточения ограничений со стороны США ведомство продолжит осуществлять выплаты по госдолгу в рублях. В Минфине РФ отметили, что теперь платежи будут проходить через Национальный расчетный депозитарий. При этом получатели средств смогут конвертировать рубли в валюту, которая была предусмотрена изначально.

