МИД отклонил протест Японии из-за пролета российских и китайских самолетов

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Россия отклонила протест Японии из-за совместного с КНР пролета самолетов. В МИД назвали протест безосновательным и нелепым по своей форме и содержанию.

"При этом в отношении абсурдной увязки этого демарша со специальной военной операцией на Украине заявили Токио встречный решительный протест", – сообщается на сайте ведомства.

В МИД также отметили, что Токио неоднократно "цеплялся к традиционным тренировочным мероприятиям вооруженных сил двух стран, а также извращал их цели и связывал со спецоперацией".

Ранее стало известно, что Военно-воздушные силы России и Китая провели совместное патрулирование, направленное на повышение уровня межармейского сотрудничества. Совместные маневры были проведены 24 мая над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей.

