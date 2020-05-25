Кабмин запретил ввоз топлива в Россию до 1 октября

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Правительство РФ запретило ввоз различных видов топлива в страну, в числе которых фигурируют бензин, дизельное топливо, керосин и другие, передает РИА Новости.

Данную меру, как сообщается в постановлении, вводят с целью обеспечения энергетической безопасности и стабилизации ситуации на рынке топлива.

Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный ранее сообщал, что в России стоимость топлива не исходит от цен на нефть на мировом рынке. Он подчеркивал, что в РФ существуют собственные механизмы ценообразования на горюче-смазочные материалы. Завальный отмечал, что стоимость топлива во многом зависит от налогов и акцизов.

Министр энергетики Александр Новак, комментируя данную инициативу, отметил, что данная практика является распространенной в качестве антикризисной меры. В связи с неблагоприятной рыночной конъюнктурой в РФ, сказал Новак, в стране также вводится запрет на ввоз в Россию топлива.

Ранее президент "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов сообщил, что снижения цен на бензин в России в связи с падением стоимости нефти ожидать не стоит. Кроме того, он подчеркнул, что продавцы бизнеса в 2020 году заплатят дополнительные налоги в пользу государства в размере 700 миллиардов рублей.