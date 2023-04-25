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Экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер назвал Владимира Путина одним из величайших людей этого столетия.

"Когда люди будут оценивать историю этого века, одно имя будет возвышаться над всеми, и это имя – Владимир Путин. Он один из величайших людей этого столетия", – заявил в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty.

Бывший военный считает, что Путин спас Россию после смутных времен 90-х годов прошлого века. По его мнению, он говорит истину и находится на правильной стороне истории.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что заявления про двойников Владимира Путина, которые принимают участие в мероприятиях, пока президент находится в бункере, являются ложью. По его словам, глава России был и остается активным человеком. Песков отметил, что энергетике российского лидера стоит лишь позавидовать.