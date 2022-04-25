В Минобороны Турции заявили об удержании союзников НАТО от присутствия в Черном море

Фото: depositphotos/imaginative

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил об удержании союзников НАТО от присутствия в Черном море. По его словам, это может создать повышенную чувствительность.

"У нас есть предложения по поддержанию стабильности в Черном море. Наш призыв: не горячитесь, не паникуйте, на той стороне может быть паника. Неверная информация может привести к недоразумениям", – приводит слова Акара РИА Новости.

Он также призвал воздерживаться от провокаций и двусмысленных шагов. Акар добавил, что на данный момент в Черном море нет кораблей стран, у которых нет к нему выхода.

Ранее Турция начала новую военную операцию на севере Ирака. Таким образом, Анкара борется с Рабочей партией Курдистана, эту организацию в Турции считают террористической. Ее члены пытаются создать свою автономию на территории страны. На первом этапе операции турецкие самолеты нанесли удары по укрытиям, бункерам, туннелям и складам противника на севере Ирака.

