США ввели санкции в отношении главы правительства Чечни

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США ввели санкции против председателя правительства Чечни Муслима Хучиева. Его обвинили в нарушении прав человека, сообщает пресс-служба Госдепа. Ограничительные меры распространяются и на супругу Хучиева, уточнили в администрации США.

Как сказано в заявлении американского внешнеполитического ведомства, правительство США "публично вносит в черный список Муслима Хучиева". Основанием для санкций в Вашингтоне считают обвинения главы правительства Чечни в "серьезных нарушениях прав человека".

"Госдепартамент США располагает достоверной информацией о том, что Муслим Хучиев был причастен к пыткам", – цитирует пресс-службу американского ведомства ТАСС. В документе Госдепа также отмечается, что санкции введены и в отношении жены Хучиева Сапият Шабазовой.

Ранее Госдеп назвал провокацией указ об упрощенном предоставлении гражданства РФ жителям Донбасса. Во внешнеполитическом ведомстве США заявили, что тем самым Россия посягает на суверенитет и территориальную целостность Украины.