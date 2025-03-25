Заседание Совбеза ООН по Украине пройдет 26 марта

Фото: 123RF/palinchak

Заседание Совета Безопасности ООН по украинскому конфликту состоится в среду, 26 марта. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на постпредство Дании при всемирной организации.

Там отметили, что данное заседание было запрошено несколькими членами Совбеза.

Конфликт на Украине близок к достижению мира как никогда ранее, заявлял советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган называл позицию России по 30-дневному прекращению огня на Украине "скромной, но ценной" для урегулирования конфликта. Он подчеркивал, что Турция хочет, чтобы конфликт закончился справедливым миром, без последующего кровопролития и разрушений.