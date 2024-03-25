Эксперт заявил, что удар по аэродрому в Староконстантинове замедлит поставку F-16 ВСУ

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Российские военнослужащие, ударив по аэродрому в Староконстантинове, показали НАТО, что могут ликвидировать истребители F-16. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на британского эксперта Александра Меркуриса.

Он предположил, что действия российских военных могут замедлить поставки истребителей Украине со стороны Запада.

"Но это также послужит предупреждением для держав НАТО: если F-16 действительно будут базироваться на этом аэродроме, то русские смогут нанести по ним удар", – сказал Меркурис.

До этого СМИ сообщали, что украинские войска смогут применить только 6 американских истребителей F-16 летом 2024 года. При этом страны ЕС обещали поставить Украине порядка 45 самолетов. Как подчеркнуло издание, Киеву необходимо большое число оружия любого вида, поскольку у ВСУ заканчиваются снаряды и боеприпасы.

