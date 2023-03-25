Экс-генерал заявил, что Британия отразит удар РФ, если ее предупредят за десять лет

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Вооруженные силы Великобритании смогут отразить российский удар, если Владимир Путин предупредит страну о подобных намерениях за 10 лет. Об этом заявил британский генерал в отставке сэр Ричард Бэрронс.

По словам бывшего военнослужащего, ВС Британии находятся не в лучшем состоянии из-за сокращения финансирования. При этом во время холодной войны армия Соединенного Королевства была готова выйти на поле боя в течение нескольких часов.

"Теперь же Путину необходимо предупредить нас за пять или десять лет о внезапном нападении России, чтобы с ним справиться. Это не очень хорошо. Это глубоко разочаровывает", – сказал экс-генерал в интервью Daily Mail.

Вместе с тем Бэрронс заявил о трудностях, с которыми может столкнуться Британия при защите собственных границ, если кто-то решит их нарушить.

Ранее посол России в Великобритании Андрей Келин объяснил антироссийские заявления Соединенного Королевства желанием страны быть во главе "партии войны" коллективного Запада. Подобным образом правительство Лондона хочет отвлечь британцев от экономических проблем в стране, заявил он.



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