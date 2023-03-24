Flightradar зафиксировал разведывательный Boeing RC-135W ВВС Британии над Черным морем

Разведывательный Boeing RC-135W ВВС Великобритании и два истребителя Eurofighter Typhoon были замечены над Черным морем около берегов Республики Крым. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar.

По данным веб-сервиса, разведывательный самолет сделал круг недалеко от Румынии, а затем направился в восточном направлении. Boeing летел в сопровождении самолетов с позывными DREAD011 и DREAD012.

Boeing и истребители зафиксировали примерно в ста километрах от побережья Крыма.

14 марта российский истребитель Су-27 столкнулся с американским БПЛА MQ-9 над Черным морем. После этого беспилотник упал в международные воды.

В связи с инцидентом глава Минобороны Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с министром обороны США Ллойдом Остином. Разговор состоялся по инициативе Вашингтона.

В ходе переговоров Шойгу заявил, что полеты американских беспилотников недалеко от побережья Крыма имеют провокационный характер. По словам министра, эти действия создают предпосылки для эскалации обстановки в Черноморской зоне.

17 марта Шойгу представил к госнаградам летчиков Су-27, предотвративших нарушение границ района спецоперации американским беспилотником MQ-9 Reaper.



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