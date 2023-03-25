В Совфеде предлагают закрепить в законе ответственность за ДТП с участием беспилотных авто

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В Совете Федерации предлагают закрепить в законе ответственность за ДТП с участием беспилотных автомобилей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на рекомендации сенаторов по итогам парламентских слушаний по теме развития автомобильной промышленности.

"Рекомендовать правительству проработать вопрос подготовки проекта федерального закона, определяющего правовые и организационные основы применения беспилотного транспорта в РФ и включающего определения беспилотного транспорта с дальнейшей детализацией по отраслям, основные правила эксплуатации, а также вопросы обеспечения безопасности на территории РФ", – отмечается в документе.

Также в документе уточняется, что в необходимо проработать основы регистрации, сертификации, лицензирования видов транспортной деятельности с применением беспилотных средств. Кроме того, должны быть урегулированы общие принципы ответственности всех участников процесса, которые связаны с эксплуатацией беспилотных транспортных средств. Тут же учитывается и применение технологии искусственного интеллекта.

Ранее Владимир Путин сообщал, что в ближайшее время на скоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург будет запущено тестовое движение беспилотных автомобилей.

Президент уточнил, что в данной сфере Россия обладает достаточно хорошими разработками. Помимо этого, РФ опередила некоторых конкурентов, работающих в том же направлении.



Путин сообщил о планах провести эксперимент по запуску беспилотных авто на трассе М11

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