В посольстве подтвердили вызов посла РФ в МИД Франции

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Посла России в Париже Алексея Мешкова вызвали в МИД Франции из-за сообщений в социальных сетях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу посольства.

"Мы убедились, что в Париже внимательно читают наши публикации в Twitter, в которых излагается официальная позиция России по различным вопросам", – сообщили в пресс-службе.

Мешков привлек внимание Парижа к актам вандализма в отношении российских загранучреждений во Франции, что приводит к нарушению Венской конвенции.

Ранее сообщалось, что Польша заблокировала банковские счета посольства РФ. Прокурор решил, что средства с этих счетов могут использоваться для отмывания незаконно полученных средств либо для финансирования терроризма.

