Выход РФ из соглашения СНГ не приведет к пересмотру уже назначенных пенсий

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Выход России из соглашения СНГ по пенсионному обеспечению не приведет к пересмотру уже назначенных в РФ пенсий. Об этом в своем телеграм-канале заявила зампред социального комитета Совфеда Елена Бибикова.
"Выход России из соглашения не станет поводом для пересмотра уже назначенных страной пенсий: их выплата будет продолжена ПФР в полном объеме", – написала политик.
Она отметила, что вопрос о денонсации Россией с 1 января 2023 года соглашения СНГ в области пенсионного обеспечения в настоящий момент рассматривается в кабмине. При этом проект не внесен в парламент.
Бибикова пояснила, что изменения коснутся будущих пенсионеров. Им выплаты будут назначать уже по новым правилам. В частности, со странами ЕАЭС (Арменией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией) Россия уже заключила новое многостороннее соглашение, согласно которому с 1 января 2021 года расходы на пенсию будут делиться по пропорциональной системе.
"Стаж, приобретенный на территории разных государств-членов, будет суммироваться, и каждая из стран будет выплачивать только свою часть – в соответствии с размером пенсионных прав, приобретенных на ее территории", – добавила сенатор.
По ее словам, двустороннее соглашение, основанное на аналогичных принципах, уже подписано с Таджикистаном. Кроме того, ведется переговорный процесс с Молдавией и Узбекистаном.
В случае если заключить двусторонний договор не удастся, выплата пенсий будет производиться по умолчанию в соответствии с национальным законодательством. То есть иностранному гражданину, который постоянно проживает в России, будет засчитываться только объем пенсионных прав, заработанный в России.
Бибикова напомнила, что в РФ на страховую пенсию по старости могут претендовать лица, имеющие как минимум 15 лет страхового стажа, а также достигшие пенсионного возраста, который в 2022 году составляет 61,5 года для мужчин и 56,5 года для женщин.
Ранее сообщалось, что в России с 1 апреля текущего года на 8,6% вырастут социальные пенсии и пенсии по государственному обеспечению. Повышение затронет 4 миллиона граждан РФ.
Социальные пенсии россиян проиндексируют на 8,6%
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