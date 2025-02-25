ГД приняла закон о возможности использования машин граждан в зонах КТО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Госдума приняла закон о праве использовать личный транспорт граждан для борьбы с терроризмом в рамках режима контртеррористической операции (КТО).

В соответствии с законом, в зонах и на объектах, где действует режим, и на время его установки разрешается использовать транспортные средства и самоходные машины (например, тракторы и другая сельскохозяйственная техника), принадлежащие организациям вне зависимости от формы собственности.

Кроме того, в экстренных ситуациях допускается использование транспортных средств и (или) самоходных машин, принадлежащих частным лицам, уточняется в пояснительной записке.

Не относятся к ним транспортные средства и (или) самоходные машины, принадлежащие дипломатическим представительствам, консульским и другим учреждениям иностранных государств и международным организациям.

Также в законе предусмотрено возмещение затрат, связанных с использованием транспорта в период режима КТО. Порядок возмещения будет определен правительством России.

По действующему законодательству на территориях, где введен режим, разрешено использовать автомобили и самоходные машины только для оказания неотложной медицинской помощи и преследования лиц, подозреваемых в террористической деятельности.

Режим КТО действует в нескольких регионах России, в частности в Брянской, Курской и Белгородской областях. Во время действия КТО в регионах реализуются ряд спецмер и временных ограничений. Среди них – проверка документов, удостоверяющих личность граждан, удаление их с отдельных участков местности и объектов, отбуксировка транспорта.