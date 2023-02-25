МИД РФ призвал Запад к выстраиванию нормальных отношений с новыми центрами силы

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Россия призывает Запад отказаться от деструктивной политики и начать выстраивать нормальные отношения с новыми центрами силы. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД РФ.

"Сожалеем о том, что деятельность "двадцатки" продолжает дестабилизироваться коллективным Западом. <...> Призываем коллективный Запад как можно скорее <...> начать выстраивать нормальные отношения с новыми центрами силы на международной арене, такими как Россия", – отметили в ведомстве.

Там напомнили, что с 24 по 35 февраля в индийском Бангалоре проходила встреча представителей "Большой двадцатки", в которой принимала участие и Россия, однако странам не удалось принять никаких коллективных решений из-за "шантажа и диктата", а также вбросов касательно ситуации на Украине.

В российском МИД подчеркнули, что G20 используется Западом в антироссийских целях, однако площадка должна оставаться экономическим форумом и не встревать в вопросы безопаснсоти.

Ранее во внешнеполитическом ведомстве поприветствовали усилия КНР по урегулированию ситуации на Украине и заявили, что Москва открыта к достижению целей СВО политико-дипломатическим путем. При этом РФ настаивает на том, чтобы были прекращены поставки Киеву вооружений, а сама Украина вернулась к нейтралитету.



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