В МИД РФ заявили о приверженности принципу недопустимости ядерной войны

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Россия остается приверженной принципу недопустимости ядерной войны, несмотря на приостановку участия в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Об этом сообщает РИА Новости.

"Да, конечно, по другому быть не может", – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Рябков напомнил, что Владимир Путин в послании Федеральному собранию упомянул тезис о том, что ядерную державу победить невозможно.

"Это надо в совокупности с тезисом о недопустимости ядерной войны воспринимать", – пояснил он.

О приостановке участия РФ в договоре Путин объявил во время оглашения послания Федеральному собранию 21 февраля. Соглашение было заключено между РФ и США в 2010 году.

В ходе озвучивания решения глава государства заявил, что перед тем, как вновь начать обсуждать ДСНВ, РФ должна понять, как учитывать ядерные арсеналы Франции и Великобритании, а не только США.



Госдума одобрила закон о приостановке участия РФ в ДСНВ

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