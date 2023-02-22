13:24Политика
В МИД РФ заявили о приверженности принципу недопустимости ядерной войны
Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
Россия остается приверженной принципу недопустимости ядерной войны, несмотря на приостановку участия в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Об этом сообщает РИА Новости.
"Да, конечно, по другому быть не может", – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Рябков напомнил, что Владимир Путин в послании Федеральному собранию упомянул тезис о том, что ядерную державу победить невозможно.
"Это надо в совокупности с тезисом о недопустимости ядерной войны воспринимать", – пояснил он.
О приостановке участия РФ в договоре Путин объявил во время оглашения послания Федеральному собранию 21 февраля. Соглашение было заключено между РФ и США в 2010 году.
В ходе озвучивания решения глава государства заявил, что перед тем, как вновь начать обсуждать ДСНВ, РФ должна понять, как учитывать ядерные арсеналы Франции и Великобритании, а не только США.
Госдума одобрила закон о приостановке участия РФ в ДСНВ
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