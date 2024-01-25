В Литве предсказали Украине еще больше сложностей в 2024 году

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В 2024 году Украина может столкнуться с еще большими сложностями, если Запад не согласует поставки новых пакетов вооружения. Об этом заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

"Многие эксперты признают, и мы в Литве говорим об этом, что 2024 (год) может (быть. – Прим. ред.) и будет чрезвычайно важным для хода войны на Украине", – приводят его слова на сайте ведомства.

При этом, если Украина получит вооружения от Запада, ее позиции "укрепятся", уверен министр. Остальные сценарии он назвал сложными.

В опубликованном на сайте документе также говорилось, что Ландсбергис примет участие в подписании "Меморандума о взаимопонимании", направленного на строительство новых убежищ в украинских школах.

Ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что ситуация на Украине в 2024 году станет еще более неприятной для западных стран. При этом российская сторона сможет найти компромисс, при котором она вернется в статус ключевого игрока. Подобная ситуация будет невыгодной для Европы, однако с ней придется смириться, заявил Павел.

