В Совфеде ответили на заявление Госдепа США о гарантиях безопасности

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Заявление официального представителя Госдепартамента США Неда Прайса о том, что Соединенные Штаты не пойдут на уступки России в вопросах безопасности, не выдерживают критики. Об этом заявил RT зампредседателя Совета Федерации Константин Косачев.

По его словам, данные слова пытаются обнулить сегодняшнюю ситуацию, однако это невозможно.

"Нынешняя ситуация заведомо моделировалась Западом, прежде всего американцами, в свою пользу в течение последних трех десятилетий... Россия за все это время ничего не делала в нарушение договоренностей с НАТО либо в рамках ОБСЕ", – отметил Косачев.

Он рассказал, что вся военная деятельность РФ осуществляется в пределах собственных национальных границ. При этом Косачев подчеркнул, что Россию не устроят предложения Запада о принятии нынешней ситуации в качестве исходной точки, от которой необходимо отталкиваться.

"Потому что тогда гипотетически американцы будут как-то ограничивать свою военную деятельность на территории Украины, Польши, Румынии и Грузии, а нам будет предложено ограничивать нашу военную деятельность на территории России, условно говоря, выводя наши вооружения за Уральские горы", – заключил Косачев.

Ранее Прайс во время брифинга заявил, что власти США не собираются идти на уступки России в вопросах безопасности. По мнению администрации Соединенных Штатов, прогресс в переговорах будет достигнут лишь при условии взаимности. Представитель Госдепа подчеркнул, что подобные шаги будут предприниматься Вашингтоном лишь после консультаций с партнерами, включая Украину.

