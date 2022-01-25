Байден позвонил журналисту Fox News, которого ранее обозвал

07:40
Фото: AP/TASS/Susan Walsh
Президент США Джо Байден позвонил журналисту Fox News Питеру Дуси, которого ранее публично обозвал. Об этом сам репортер рассказал в эфире телеканала.
По словам журналиста, звонок от президента поступил на его мобильный телефон через час после инцидента.
"Байден сказал: "Ничего личного, приятель". Мы поговорили о том, что надо двигаться дальше", – сообщил Дуси.
Репортер признался, что их разговор с президентом прошел хорошо.
"Я сказал, что продолжу задавать вопросы, отличные от тех, что задают другие. Он сказал: "Ты должен", – подытожил Дуси.
Ранее на мероприятии с участием Байдена журналистов попросили покинуть помещение, после чего они начали громко задавать вопросы. Одну из реплик об инфляции выкрикнул репортер Fox News Дуси.
В ответ Байден тихо произнес: "Больше инфляции". После этого президент взглянул на журналиста и добавил: "Что за тупой сукин сын". При этом последняя реплика была вырезана из официальной трансляции Белого дома.
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